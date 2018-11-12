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12.11.18 17:43

Суд по "земельному делу" Добкина перенесли на 6 декабря из-за неявки адвокатов

Дзержинский районный суд города Харьков перенес заседание по делу о хищении земли, среди фигурантов которого народный депутат от "Оппоблока" Михаил Добкин, из-за неявки адвокатов.

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Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом сообщили в суде.

"На суд явились пятеро фигурантов дела, в том числе Михаил Добкин. Адвокаты не явились", - отметили в суде.

Заседание перенесено на 6 декабря на 12:00.

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Напомним, Печерский районный суд Киева избрал Добкину меру пресечения в виде двух месяцев ареста или 50 млн гривен залога. Как известно, залог за Добкина внесли нардеп от "Оппоблока" Вадим Новинский (30 млн грн) и бывший вице-премьер Борис Колесников (20 млн грн).

14 июля 2017 года Генпрокуратура вручила Добкину подозрение по статье "мошенничество" и "превышение служебных полномочий". По данным ГПУ, нардеп может быть причастным к незаконному присвоению кооперативами 78 га земель в Харькове нормативной стоимостью более 220 млн грн.

Напомним, Верховная Рада 13 июля 2017 года проголосовала за снятие депутатской неприкосновенности, задержание и арест Добкина.

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