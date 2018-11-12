Житель Донетчины хранил в гараже 52 взрывателя для гаубичных снарядов, - Нацполиция. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Нациоанльной полиции.

Днем в Лиманского отдела полиции позвонила жительница пгт Заречное и попросила помочь: ее родственник в нетрезвом состоянии устроил семейную ссору. Наряд группы реагирования прибыл по указанному адресу. Конфликт был улажен на месте.

В ходе общения с жителями домовладения правоохранители узнали, что в пристройке к гаражу 55-летний мужчина (именно он спровоцировал скандал в семье) хранит предметы, опасные для окружающих.

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Полицейские обнаружили специальные поддоны, в которых находились 52 боеприпаса. Как оказалось позже, это были взрыватели РГМ-2М, предназначенные для комплектации снарядов гаубиц калибра 122 мм.

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Сейчас полицейские устанавливают происхождение боеприпасов. Начато досудебное расследование по ч.1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины "Ношение, хранение, приобретение, изготовление, ремонт, передача или сбыт огнестрельного оружия, боевых припасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств без предусмотренного законом разрешения".