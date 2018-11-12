Павловскому объявлено о подозрении в организации убийства, - Сарган

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом она написала в Фейсбуке.
Сарган отметила: "В субботу в Херсоне работниками СБУ задержан, сегодня Шевченковским районным судом. Киева арестован без альтернативы залога Игорь Павловский.
Ему объявлено подозрение по двум статьям Уголовного Кодекса Украины:
- ч.3 ст.27 (Виды соучастников. Организатором является лицо, организовавшее совершение преступления (преступлений) или руководило его (их) подготовкой или совершением. Организатором также является лицо, создавшее организованную группу или преступную организацию или руководившее ею, а также лицо, обеспечивавшее финансирование или организовывало сокрытие преступной деятельности организованной группы или преступной организации),
- п. 4,6,11,12 ч.2 ст.115 (умышленное убийство, совершенное с особой жестокостью; из корыстных побуждений; совершенное по заказу; по предварительному сговору группой лиц).
Напомню, что следствие в уголовном производстве ведет Служба безопасности Украины под процессуальным руководством Генеральной прокуратуры".
Напомним, 31 июля на и.о. управляющего делами исполнительного комитета, советника херсонского городского головы Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома и облили серной кислотой.
3 августа глава МВД Арсен Аваков сообщил, что полиция задержала подозреваемого в покушении на убийство Гандзюк. Как позже уточнил нардеп от фракции "Народный фронт" Антон Геращенко, подозреваемым является "Новиков Николай Николаевич, 1978 года рождения, уроженец города Херсона, ранее судимый. 22 августа подозреваемого в нападении на Гандзюк Николая Новикова отпустили из-под стражи. Как сообщили в полиции, нападением на Гандзюк руководил ветеран АТО, который использовал своих сослуживцев.
4 ноября Гандзюк скончалась в больнице.
Верховная Рада 6 ноября утвердила создание Временной следственной комиссии ВР для проведения расследования сведений относительно нападений на Екатерину Гандзюк и других общественных активистов.