Павловскому объявлено о подозрении в организации убийства, - Сарган

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом она написала в Фейсбуке.

Сарган отметила: "В субботу в Херсоне работниками СБУ задержан, сегодня Шевченковским районным судом. Киева арестован без альтернативы залога Игорь Павловский.

Ему объявлено подозрение по двум статьям Уголовного Кодекса Украины:

- ч.3 ст.27 (Виды соучастников. Организатором является лицо, организовавшее совершение преступления (преступлений) или руководило его (их) подготовкой или совершением. Организатором также является лицо, создавшее организованную группу или преступную организацию или руководившее ею, а также лицо, обеспечивавшее финансирование или организовывало сокрытие преступной деятельности организованной группы или преступной организации),

- п. 4,6,11,12 ч.2 ст.115 (умышленное убийство, совершенное с особой жестокостью; из корыстных побуждений; совершенное по заказу; по предварительному сговору группой лиц).

Напомню, что следствие в уголовном производстве ведет Служба безопасности Украины под процессуальным руководством Генеральной прокуратуры".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Убийство Гандзюк: Суд арестовал экс-помощника нардепа Паламарчука Павловского

Напомним, 31 июля на и.о. управляющего делами исполнительного комитета, советника херсонского городского головы Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома и облили серной кислотой.

3 августа глава МВД Арсен Аваков сообщил, что полиция задержала подозреваемого в покушении на убийство Гандзюк. Как позже уточнил нардеп от фракции "Народный фронт" Антон Геращенко, подозреваемым является "Новиков Николай Николаевич, 1978 года рождения, уроженец города Херсона, ранее судимый. 22 августа подозреваемого в нападении на Гандзюк Николая Новикова отпустили из-под стражи. Как сообщили в полиции, нападением на Гандзюк руководил ветеран АТО, который использовал своих сослуживцев.

Также читайте: Организаторы нападений на украинских активистов должны понести ответственность, - еврокомиссар Хан

4 ноября Гандзюк скончалась в больнице.

Верховная Рада 6 ноября утвердила создание Временной следственной комиссии ВР для проведения расследования сведений относительно нападений на Екатерину Гандзюк и других общественных активистов.