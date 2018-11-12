Венгрия будет "давить на болевые точки", пока Украина не откажется от закона об образовании, - Пристайко

Об этом заявил посол Украины при НАТО Вадим Пристайко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Цель Венгрии "давить на болевые точки" до тех пор, пока мы не откажемся от имплементации закона "Об образовании". Действительно, заседания Комиссии Украина-НАТО заблокированы выше уровня послов. Это серьезная политическая проблема в наших отношениях с Альянсом. Мы работаем над ее решением", - сказал Пристайко.

По его словам, партнеры Украины по НАТО объясняют Венгрии, что следует вернуть решение вопроса о языке образования в двусторонний формат.

"Поскольку позиция министра Сиярто находит поддержку на самом высоком политическом уровне Венгрии, то их путь пока – это злоупотребление принципом консенсуса в НАТО", - добавил дипломат.

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Пристайко рассказал, что глава МИД Украины Павел Климкин уже получил приглашение на участие в заседании глав МИД стран-контрибуторов миссии НАТО "Решительная поддержка" в Афганистане", которая пройдет в рамках министерского заседания 4-5 декабря.

Дипломат уточнил, что Комиссии Украина-НАТО на уровне министров обороны проходила последний раз в 2016 году.

Посол отметил, что выполнение рекомендаций Венецианской комиссии по закону об образовании внесено в годовую национальную программу на 2018 год.

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Пристайко уточнил, что венгерская сторона ссылается в основном на две рекомендации: продлить срок имплементации закона "Об образовании" до 2023 года и вынести за рамки его действия частные школы.

"Мы наблюдаем позитивное развитие в выполнении обоих рекомендаций. Уверен, что наши законодатели в ближайшее время рассмотрят предложения правительства Украины, и мы сможем продемонстрировать, как мы выполняем взятые на себя обязательства", - резюмировал посол.

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Напомним, отношения Венгрии и Украины усложнились на фоне языкового вопроса. Так, 5 сентября Верховная Рада приняла закон об образовании, который начинает реформу образования в Украине. Документ, вступивший в силу 28 сентября 2017 года, среди прочего, определяет, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык.

Впоследствии в МИД Румынии выразили обеспокоенность принятым ВРУ законом об образовании, а Венгрия заявила, что прекращает поддержку Украины на международной арене.

Отношения Украины и Венгрии стали еще хуже после скандала с раздачей венгерских паспортов на Закарпатье. 28 сентября стало известно, что прокуратура возбудила по факту раздачи венгерских паспортов дело о государственной измене.

10 октября, Венгрия вызвала на ковер посла Украины Любовь Непоп из-за публикации сайтом "Миротворец" информации о более 300 закарпатских чиновников, которые имеют украинское и венгерское гражданство.

4 октября Украина объявила консула Венгрии в Берегово персоной нон-грата. Он должен покинуть территорию Украины.