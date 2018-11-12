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12.11.18 18:24

Оккупанты обстреливали украинские позиции возле Айдара, Вольного, Троицкого и Красногоровки, потерь нет, - пресс-центр ООС

В течение текущих суток, по состоянию на 18:00, российские оккупационные войска четыре раза нарушили режим прекращения огня. Дважды фиксировалось применение вооружения, запрещенного минскими договоренностями.

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Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Операции Объединенных сил (ООС), оккупанты открывали прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям ОС неподалеку населенных пунктов Айдар, Вольный, Троицкое и Красногоровка. Кроме того, вблизи Троицкого и хутора Вольный, находящихся на Попаснянском направлении, противник применил минометы калибра 82 мм.

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"Обороняющиеся подразделения принимали необходимые меры для подавления огневой активности оккупантов. Потерь среди личного состава Объединенных сил не допущено. Ситуация в районе проведения операции остается контролируемой", - констатируют в пресс-центре.

Оккупанты обстреливали украинские позиции возле Айдара, Вольного, Троицкого и Красногоровки, потерь нет, - пресс-центр ООС 01

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Напомним, за прошедшие сутки, 11 ноября, враг семь раз открывал огонь по позициям ВСУ, потерь среди украинских воинов нет, уничтожены двое оккупантов.

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