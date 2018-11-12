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12.11.18 18:44

Наша цель - не дать возможности реализовать российский сценарий на выборах, - первый вице-спикер Ирина Геращенко

Первый заместитель Председателя Верховной Рады Ирина Геращенко заявила во время заседания Совета регионального развития отметила, что ключевым вопросом является вопрос мира.

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Об этом сообщает Цензор.НЕТ,

"И невозможно будущее Украины без украинского Крыма, и без украинского Донбасса", - подчеркнула она.

"Вы знаете меня очень радует, что все кандидаты и кандидатки в президенты, которых только в сессионном зале я насчитали более пяти десятков, сейчас соревнуются и рвут на себе вышиванки, кто больше евро- и евроатлантический интегратор, и кто больше хочет мира на Донбассе ", - сказала Ирина Геращенко.

Она добавила: "Но есть одно "но" как говорится. Некоторые из них предлагает мир любой ценой, даже капитуляцией".

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Ирина Геращенко отметила, что Президент Украины стоит на другой позиции - мир через победу, только через победу, нет капитуляции. "Но через победу политико-дипломатическим путем", - добавила Первый вице-спикер.

"Потому что безответственными есть все эти призывы некоторых кандидатов и диванных экспертов, которые ни дня не были на Донбассе, ни дня не служили в армии, но говорят о наступлении. Очевидно, что мы не можем бросать в топку развязанной Российской Федерацией войны, тысячи жизней украинских военных и сотни тысяч жизней украинских гражданских", - подчеркнула Ирина Геращенко.

Она добавила, что Украина будет побеждать усилением украинской армии и политико-дипломатическим путем.

Первый вице-спикер также отметила, что очень много критиков мнских соглашений. "Что же дали эти Минские соглашения? Очень просто, первое - они остановили полномасштабное наступление. Я призываю всех вас, дорогие коллеги, найти время и посетить новый Мемориал установленный в Министерстве обороны, где есть колокол и имена всех погибших украинцев. Так вот есть дни, когда этот колокол бьет по 160 раз. Это означает, что в этот день 160 ребят полегло. А есть дни, счастливые дни, когда он молчит", - сказала она, добавив, что этот колокол молчит благодаря Минским соглашениям.

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"Очень важно, что благодаря усилению украинской армии, мы смогли уже отбить и вернуть часть наших территорий. Мы так же, благодаря кураторству, посредничеству Президента, его дипломатов, всех причастных смогли освободить сотни украинских заложников", - отметила Ирина Геращенко.

"В нынешнее воскресенье состоялся фарс, организованный Кремлем на оккупированных территориях Донбасса, который назывался псевдовыборы. Чем этот фарс настолько опасен? Это полностью повторения 2014 года, когда из-за псевдовыборов, организованных Москвой, не только были сорваны мирные переговоры в Минске, но и затем произошла значительная дестабилизация на фронте. Произошло обострение безопасности и политической ситуации", - подчеркнула она.

По ее словам, цель Москвы не только поставить своих марионеток на Донбассе, ее цель - вся Украина.

"Есть политические силы, которые призывают нас к прямым переговорам с Донецком и Луганском. Переговоров с кем? С марионетками? Зачем говорить с Буратино, если за ними стоит Карабас-Барабас. И цель кремлевского Карабаса-Барабаса сделать здесь "поле чудес". Через "поле чудес" выбрать своего карманного Президента Украины, с которым потом договариваться о сдаче Украины", - сказала Ирина Геращенко.

Она добавила: "Мы хотим передать Карабасу-Барабасу в Кремле, не будет никаких выборов по сценарию Кремля. И Президента, и следующий парламент будет избирать исключительно украинский народ".

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Ирина Геращенко также отметила, что когда мы слушаем новые стратегии мира и возвращения Донбасса и Крыма, слышно, сколько там теории и ни слова реальности. "Когда нам говорят о возвращении к Будапештского формата, так извините - Будапештский меморандум был подписан Россией, он просто не выполняется Москвой", - добавила она.

"Можно предлагать" марсианский "формат, какой угодно, но он будет нулевым, если там рядом не будет сидеть Россия, если она не сядет за этот стол переговоров и если она не будет отвечать за свои преступления. Очень важно в этих переговорах с Карабасом-Барабасом не оставаться наедине, а иметь рядом наших европейских партнеров по "Нормандскому формату", которые ежедневно будут говорить Путину, что: то есть твоя ответственность", - продолжила Геращенко.

По ее мнению, именно поэтому президент России сейчас избегает встреч в "нормандского формате", которую можно было бы провести 11 ноября в Париже.

"В Париже была встреча "нормандской тройки". Почему от нее убежал Путин? Только потому, что там нужно отвечать на очень неудобные вопросы: что твои войска делают в Донбассе? кто убивает украинцев? почему ты украл украинский Крым? Именно поэтому Путин хочет новой украинской власти. Наша с вами задача - остановить реванш, не дать возможности реализовать российский сценарий на выборах", - подчеркнула первый вице-спикер.

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