Вандалы в Тернополе сорвали государственные флаги с двух могил участников АТО, - Нацполиция

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Сообщение о противоправных действиях поступило в полицию от местного жителя 12 ноября, около 13 часов. Мужчина рассказал, что на городском кладбище, расположенном на улице Микулинецкой, неизвестные повредили могилы.



"На место происшествия выехали сотрудники следственно-оперативной группы. Они выяснили, что с двух могил, где похоронены участники антитеррористической операции злоумышленники сорвали государственные флаги и повредили один флагшток", - говорится в сообщении.

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По факту противоправных действий открыто уголовное производство по части 1 статьи 297 Уголовного кодекса Украины (надругательство над могилой или другим местом захоронения).