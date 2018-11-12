США осуждают "выборы" на Донбассе, санкции против России будут продолжены до выполнения Минских соглашений и возврата Крыма, - Нойерт

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Соединенные Штаты присоединяются к нашим европейским союзникам и партнерам, Осуждая проведенные 11 ноября фиктивные "выборы" в контролируемой Россией Восточной Украине. Вчерашние незаконные процессы были попыткой Москвы наделить законным статусом своих доверенных лиц на Донбассе, в так называемых Донецкой и Луганской народных республиках" - говорится в заявление официального представителя Госдепа США Хизер Нойерт, распространенном в понедельник.

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Она напомнила, что США и Евросоюз высказались против вчерашнего нарушения суверенитета и территориальной целостности Украины.

"Мы будем продолжать вводит санкции против России, связанные с Украиной, до тех пор, пока Москва полностью не выполнит Минские соглашения и не вернет контроль над Крымом Украине", - подытожила Нойерт.

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Напомним, оккупанты оганизовали "выборы" на неподконтрольных территориях Донецкой и Луганской областей 11 ноября. В ЕС неоднократно заявляли о непризнании Евросоюзом и незаконности этих "выборов". То же мнение высказывали представители США.

Президент Петр Порошенко и другие официальные лица Украины призвали украинцев, находящихся на оккупированной территории Донбасса, не принимать участия в фейковых выборах 11 ноябр