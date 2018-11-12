Погибшего 9 ноября воина 10-й ОГШБ Ивана Воробья проводили в последний путь на Черниговщине. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ. со ссылкой на Новогрод-Северскую РГА.

Иван Владимирович Воробей, 1999 года рождения, солдат, заместитель командира боевой машины наводчик-оператор горно-штурмовой роты 8-го горно-штурмового батальона 10-й отдельной горно-штурмовои бригады.

Он погиб 9 ноября в бою у селения Крымское Новоайдарского района Луганской области. В 21:15, наемники РФ открыли сосредоточенный огонь из стрелкового оружия по одному из опорных пунктов, расположенном вплотную к "Бахмутской трассы" (около оккупированного Желобка). Подразделение, вступило в бой, было своевременно усилено, за час огневая активность противника была полностью подавлена, однако в ходе боя, во время выдвижения резерва к боевым позициям, солдат Воробей получил смертельное огнестрельное ранения.

Иван Воробей родился 03.07.1999 года. Был призван на военную службу 27 апреля 2018 Новгород-Северским объединенным городским военным комиссариатом, проходил службу в должности заместителя командира боевой машины-наводчика-оператора горно-штурмовой роты воинской части А3892".

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