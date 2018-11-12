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12.11.18 20:09

Не претендую на мандаты и должности, а на выборах президента поддерживаю кандидатуру Кошулинского, - Ярош

Командир "Украинской добровольческой армии" (УДА), внефракционный народный депутат Дмитрий Ярош утверждает, что националисты должны в 2019 году выставить единого кандидата в президенты, по его мнению, им должен стать бывший заместитель председателя Верховной Рады Руслан Кошулинский от Всеукраинского объединения "Свобода".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Ярош написал в Фейсбуке. 

Он подчеркнул, что сам не претендует "ни на какие мандаты и должности".

"Убежден, что любые выборы во время войны являются ненужными и нарушающими основы национального народовластия", – считает Ярош.

Однако если народ принимает "игру по действующим правилам", то задачей националистов становится не допустить к власти "агентуру Кремля", выставить одного кандидата в президенты, а затем сформировать единый список в Верховную Раду, отметил политик.

"Считаю взвешенным и правильным отказ [главы ВО "Свобода" Олега] Тягнибока от участия в президентских выборах. Считаю предложение партии "Свобода" о выдвижении Руслана Кошулинского единым кандидатом от националистических организаций логичным и приемлемым. Обращаюсь к националистам с призывом выступить на выборах объединенной силой, расширить политический фронт до правоцентристского и победить ради Украины", – написал Ярош,

Он подчеркнул: "Блеяние" канцлера ФРГ Ангелы Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона об опасности национализма делает задачу украинских правых "еще более важной".

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Не претендую на мандаты и должности, а на выборах президента поддерживаю кандидатуру Кошулинского, - Ярош 01

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