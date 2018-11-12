Украина и США начали стратегический энергетический диалог, - Порошенко провел встречу с американским министром Перри

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в Фейсбуке Петра Порошенко.
В сообщении омтечается: "Украина и США начали стратегический энергетический диалог, который будет способствовать более тесному сотрудничеству причастных государственных учреждений и компаний. Об этом мы говорили во время встречи с Министром энергетики США Риком Перри.
Сотрудничество с США в сфере энергетики имеет важное значение для укрепления энергетической безопасности Украины. Мы заинтересованы в привлечении в нашу страну современных американских технологий и передового опыта для эффективной разработки имеющихся запасов нефти и газа.
Также в ходе встречи отметили необходимость дальнейшего противодействия проекта "Северный поток 2", а также диверсификации источников энергоносителей, в частности путем расширения возможностей для поставок сжиженного газа из США".