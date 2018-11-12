Задержана группа, переправлявшая выходцев из стран Южной Азии в Евросоюз, - СБУ. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что трое граждан Украины переправляли нелегальных мигрантов через государственную границу.

"Клиентов", которые с территории РФ незаконно прибывали в нашу страну, злоумышленники некоторое время удерживали в Киеве в непригодных для проживания условиях. Затем "туристов" сопровождали в приграничные районы Закарпатской области. Вне пунктов пропуска иностранцев переправляли в Евросоюз. Стоимость таких "услуг" составляла 3 500 долларов с каждого мигранта.

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Правоохранители задержали участников преступной группы на территории Закарпатской, Черновицкой и Киевской областей при попытке перемещения через государственную границу очередной группы нелегалов в составе четырех человек, действиями которых злоумышленники управляли дистанционно.

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В рамках открытого уголовного производства по ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины фигурантам дела объявлено о подозрении и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.