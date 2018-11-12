Кремль поздравил с "победой на выборах" главарей луганских и донецких террористов

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает ТАСС.
Помощник президента России Владислав Сурков направил поздравление с победой на выборах глав провозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) Денису Пушилину и Леониду Пасечнику. Об этом в понедельник сообщил ТАСС директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков.
По его словам, "Сурков уже направил поздравления с победой на выборах глав народных республик Донбасса Денису Пушилину и Леониду Пасечнику". "В поздравлении, в частности, говорится, что высокая явка показала всему миру, что в Донбассе живет гордый и умный народ, который верит в свои силы, может за себя постоять", - отметил политолог.
"Сурков также выразил уверенность, что избранные лидеры сделают все от них зависящее для повышения уровня жизни населения и для выполнения международных обязательств, взятых народными республиками в 2014-15 годах", - добавил он.
В свою очередь пресс-секретарь Путина заявил что в Москве с пониманием отнеслись к факту проведения выборов.
"Речь идет о двух республиках, которые отторгнуты Украиной и находятся в состоянии абсолютного эмбарго", - заявил Песков.
Он подчеркнул, что "минские соглашения не реализуются украинской стороной", поэтому в этих условиях, отягощенных опасностью силового сценария, "этим республикам ничего не остается как самоорганизовываться в целях обеспечения собственного существования, жизни и социальных обязательств перед людьми, которых бросила их страна".
Республикам нужно обустраивать свою жизнь, нужно обеспечивать свою безопасность, отметил Песков.
"Старикам нужна пенсия, больным нужны лекарства, медицинские услуги, нужно обеспечить правопорядок и т.д. Вряд ли кто-то может заставить или убедить эти республики отказаться от этих первоочередных мер, будь то Россия или другая страна", - подчеркнул он.
Тем не менее пресс-секретарь президента заверил, что "Россия делала и намерена делать все, что возможно, и все, что от нее требуется, для обеспечения реализации минских договоренностей, потому что это единственная база для урегулирования ситуации на юго-востоке Украины".
Напомним, оккупанты оганизовали "выборы" на неподконтрольных территориях Донецкой и Луганской областей 11 ноября. В ЕС неоднократно заявляли о непризнании Евросоюзом и незаконности этих "выборов". То же мнение высказывали представители США.
Президент Петр Порошенко и другие официальные лица Украины призвали украинцев, находящихся на оккупированной территории Донбасса, не принимать участия в фейковых выборах 11 ноября.