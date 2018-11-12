"Нацкорпус" финансирует средний бизнес, например, сеть "Милитарист", - Билецкий

Об этом он заявил в интервью Цензор.НЕТ.

На вопрос, за чьи деньги финансируется "Национальный Корпус", Билецкий ответил: "Есть простой способ это узнать: открыть сайт НАПК где лежат абсолютно все финансовые отчеты партий. И их оценка. У нас, кажется, чистый отчет за несколько лет. Поверьте, у нас нет ни школьных учительниц, которые платят членские взносы, ни тому подобных вещей".

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Он также уточнил, что "есть какое-то количество бизнесменов, которые так или иначе помогают и фронту (там, где я об этом их прошу), и политической партии", отметив, что это средний бизнес, "и это люди, которые верят в наши идеи".

"Например, сеть "Милитарист". Это бизнес нашего товарища - и это прекрасный пример честного и успешного украинского бизнеса. Когда человек не перепродает китайское, а производит исключительно украинское - из украинского. Эта сеть вышла на европейский рынок и не просто конкурентна, а около номера один. По тактическим, военной одежде и тому подобным вещам. И этот человек серьезно помогал армии и добровольцам с первого дня войны", - отметил Билецкий.

Отметим, что последний опубликованный на сайте НАПК финотчет "Нацкорпуса" - за второй квартал 2018 года. На счета партии от физлиц поступил 1 099 686,36 гривен (взносы от 10 до 17 000 гривен). От юрлица - ООО "Юридическая группа "Правовая Нация" - получено 90 тысяч гривен.

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Напомним, 14 октября, в День защитника Украины, председатель ВО "Свобода" Олег Тягнибок отказался от участия в предстоящих президентских выборах и предложил выдвинуть единым кандидатом от всех националистических сил бывшего вице-спикера ВРУ Руслана Кошулинского. Свой шаг лидер политсилы объясняет желанием ускорить процесс объединения националистических сил. Об этом Олег Тягнибок заявил во время своего выступления на Марше Славы УПА, подчеркнув, что этого требует нация.

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