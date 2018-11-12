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12.11.18 21:50

"Сами придумали, сами провели, сами и поздравляют", - Климкин о признании Кремлем "выборов" на оккупированном Донбассе

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин прокомментировал реакцию Кремля о признании так называемых "выборов" на оккупированных территориях Донецкой о Луганской областей.

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Как передает Цензор.НЕТ, об этом министр написал в твиттере.

Климкин отметил: "Из Кремля уже успели поздравили своих марионеток с фейковыми выборами. Ну что сказать, сами придумали, сами провели, сами себя поздравляют! Изоляция РФ в мире все более очевидна. Весь мир смеется с РФ, вот только людям на оккупированных украинских территориях не до смеха".

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Напомним, оккупанты оганизовали "выборы" на неподконтрольных территориях Донецкой и Луганской областей 11 ноября. В ЕС неоднократно заявляли о непризнании Евросоюзом и незаконности этих "выборов". То же мнение высказывали представители США.

Президент Петр Порошенко и другие официальные лица Украины призвали украинцев, находящихся на оккупированной территории Донбасса, не принимать участия в фейковых выборах 11 ноября.

В то же время официальные лица Кремля выразили поддержку проведенным на оккупированных территориях фейковым "выборам в ДНР и ЛНР".

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