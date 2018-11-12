Ляшко - власти: Дайте людям тепло или уходите прочь!

Текст обращения он разместил на своей странице в Facebook с требованием немедленно включить отопление во всех городах Украины. Политик выразил солидарность с жителями Кривого Рога, Павлограда, Смелы и других городов, которым "Нафтогаз" до сих пор не дал газ.

"Миллионы украинцев сейчас переживают чрезвычайную ситуацию из-за отсутствия тепла в собственных жилищах. Все мы видим, что происходит в Кривом Роге. Я сегодня в Запорожье, но мое сердце с жителями Кривого Рога, Павлограда, Смелы, Херсона, Шепетовки, Каменского, Золотого. Эти люди сегодня без отопления, потому что власть рассказывает, что она ни за что не отвечает. Из-за их безответственности почти миллион украинцев сейчас без тепла. Ночью морозы до -5, дети при холодных батареях, люди греются под тремя одеялами, тепла нет, газа нет", - заявил лидер Радикальной партии.

Ляшко убежден, люди не должны страдать из-за безответственности и жадности власти. Лидер Радикальной партии призвал чиновников "Нафтогаза" вернуть свои космические премии в бюджет и покрыть из этих денег долги населенных пунктов. "Миллионы украинцев стали заложниками власти и грабительской политики "Нафтогаза". Космические цены на газ приводят к тому, что в местном бюджете нет денег заплатить за тепло. Молодые люди, дети, старики, мужчины, женщины замерзают - и всем безразлично!

Я обращаюсь к Порошенко и к Гройсману: включите немедленно людям газ, дайте тепло в квартиры! Миллионы людей не могут быть заложниками вашего непрофессионализма, безответственности, нечестности и аморальности. Когда у вас теплые батареи в президентских, премьерских кабинетах - люди не могут мерзнуть. Отключите у себя батареи, дайте тепло людям в жилье, детские сады, школы, больницы и только потом включите у себя.

Вы рассказываете, что эти города: Кривой Рог, Каменское, Павлоград, Смела, Шепетовка, Херсон задолжали за газ. Премии, которые получили чиновники "Нафтогаза" больше, чем долги всех этих городов вместе взятых. Эти премии они вывели на свои счета, кто в Америку, кто в Лихтенштейн. Верните премии, заплатите долги и дайте людям тепло. Чтобы сейчас, когда -8 градусов мороза на улице, люди не мерзли", - обратился к руководству государства Ляшко.

Народный депутат убежден, если чиновники не могут решить проблемы людей, они не должны занимать свои должности. "Если не дай Бог кто-то умрет от холода, это будет на вашей совести и ответственности. Или вы дадите украинцам тепло, или уходите прочь. Задолбали! Дайте тепло в дома каждой украинской семье", - подытожил Ляшко.

Как сообщалось, Ляшко пообещал вернуть уважение государства к шахтерскому труду.