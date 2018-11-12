Возможностей отвечать на агрессию России в Черном море значительно больше, чем в Азовском, - Полторак

Об этом в эфире "5 канала" заявил министр обороны Украины Степан Полторак, сообщает Цензор.НЕТ.

По словам министра в Черном море возможности Украины противостоять РФ занчительно больше, чем в Азовском.

"Во-первых, мы делаем выводы из того, что происходит в Азовском море. Во-вторых, у нас есть там возможности для маневров и наращивания усилий. В-третьих, Россия не является полноправным хозяином в Черном море, потому что там есть, в том числе, и страны НАТО и их интересы. Даже если не принимать во внимание, что там есть страны НАТО, наши возможности адекватно отвечать там намного больше ", - сказал Полторак.

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Министр обороны также оценил, "правильно" Украина отреагировала на насколько сейчас Украина контролирует ситуацию в Азовском море: "Один из принципов, который существует в странах НАТО - планировать надо на основе способности. Надо понимать, что у нас было в Азовском море. И то у нас была огромная проблема, особенно после того, как Россия построила мост. Мы сегодня там создали достаточно серьезные группировки войск и оно состоит не только из механизированных частей, не только военно-морских сил, это и воздушные силы и артиллерийские подразделения, в принципе на первом этапе обеспечат неприкосновенность нашей береговой зоны. В перспективе надо там наращивать усилия, для того чтобы мы могли обеспечить наше присутствие в Азовском море и чтобы не было таких попыток, которые влияют на экономику нашей страны. Это комплекстно работа, не только за счет заведение туда катеров ".

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