На заседании Постоянного совета ОБСЕ 40 делегаций осудили фейковые "выборы" на оккупированной части Донбасса

Об этом сообщил постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Игорь Прокопчук, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Сегодня было единодушие в оценках. Была высказана позиция 40 делегаций, которые четко осудили проведение так называемых выборов на оккупированной части Донбасса. Была высказана очень четкая позиция: то, что произошло вчера, является грубым и вызывающим нарушением Минских договоренностей, суверенитета и законодательства Украины. Для стран ОБСЕ эти незаконные "выборы" не имеют никаких юридических последствий", - заявил Прокопчук, комментируя специальное заседание Постоянного совета организации.

По словам дипломата, во время заседания также состоялось прямое включение с главой СММ Эртурулом Апаканом, который представил наблюдения Миссии, осуществленные вчера на оккупированных частях Донбасса.

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"Он также привлек внимание и к более широкой проблематике, в частности, связанной со сбитым БПЛА СММ возле украинско-российской границы, когда этот беспилотник наблюдал за конвоями, которые пересекали российско-украинскую границу посреди ночи, включая и военное оборудование. И все страны, которые выступили на сегодняшнем заседании, как и на прошлой неделе, возложили ответственность на Россию за то, что этот БПЛА был сбит. Сегодня также речь шла и об ограничении передвижения наблюдателей СММ на оккупированной части", - сообщил Прокопчук.

Однако основной темой были фейковые "выборы" на оккупированной части Донбасса. "Во время заседания было еще раз четко отмечено всеми делегациями, что законные и легитимные выборы могут состояться только в соответствии с законодательством Украины и согласно стандартам ОБСЕ, и этому должно предшествовать создание соответствующих условий в вопросах безопасности", - отметил дипломат.

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По его словам, во время заседания России еще раз напомнили о ее обязательствах по Минским соглашениям, которые касаются, в частности, вывода российских военных, наемников и оружия с территории Украины, а также разоружения тех незаконных формирований, которые действуют сейчас на оккупированной части Донбасса.

Постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене подчеркнул, что во время заседания "российская делегация была в полной изоляции в собственном трактовке своих действий и вчерашних событий".

Прокопчук также сообщил, что делегация Украины в ходе своего выступления отметила, что вчерашние "выборы" на Донбассе являются преступлением и грубым нарушением украинского законодательства, достигнутых ранее договоренностей, и что "за это преступление нужно отвечать".

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"Поэтому мы призвали делегации других стран к солидарности и, соответственно, к усилению политико-дипломатического давления на Россию как страну-агрессора с тем, чтобы заставить ее выполнять те обязательства, которые она взяла на себя. В выступлениях делегаций других стран тоже очень четко прослеживалась позиция, что санкции будут действовать по отношению к России до тех пор, пока не будут выполнены Минские соглашения в части, которая касается урегулирования российско-украинского конфликта на Донбассе. Одновременно, санкции, касающиеся Крыма, будут действовать до тех пор, пока Россия не освободит Крым и не вернет его Украине", - заявил Прокопчук.

Напомним, оккупанты оганизовали "выборы" на неподконтрольных территориях Донецкой и Луганской областей 11 ноября. В ЕС неоднократно заявляли о непризнании Евросоюзом и незаконности этих "выборов". То же мнение высказывали представители США.

Президент Петр Порошенко и другие официальные лица Украины призвали украинцев, находящихся на оккупированной территории Донбасса, не принимать участия в фейковых выборах 11 ноября.