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12.11.18 23:43

Беспилотники ОБСЕ дважды были обстреляны на Донбассе из стрелкового оружия

На Донбассе два беспилотных летательных аппарата Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ попали под обстрел из стрелкового оружия.

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 Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"В Кадиевке и Новотошковском два беспилотных летательных мини-аппарата Специальной мониторинговой миссии попали под огонь из стрелкового оружия", - заявили наблюдатели.

"10 ноября, совершая полет беспилотного летательного мини-аппарата (БПЛА) СММ над объектом военного типа вблизи населенного пункта Кадиевка (быв. Стаханов, неподконтрольный правительству, 50 км к западу от Луганска), примерно в 2 км к юго-востоку от позиции патруля миссии, наблюдатели слышали ориентировочно 20 выстрелов и очередей из стрелкового оружия, которые, по оценке, были осуществлены по мини-БПЛА", - говорится в отчете ОБСЕ.

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11 ноября, совершая полет мини-БПЛА на высоте 120 м у населенного пункта Новотошковское (подконтрольный правительству, 53 км к западу от Луганска), ориентировочно 50 м к юго-востоку от позиции патруля СММ, наблюдатели слышали выстрел из стрелкового оружия, совершенный из района в 30-50 м к юго-западу, по оценке, по БПЛА", - говорится в отчете.

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