Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия
12.11.18 23:55

Украинская команда завоевала четыре медали на международной олимпиаде по астрономии в Китае, - МОН

Команда украинских учеников и выпускников школ получила две серебряные и две бронзовые награды на Международной олимпиаде по астрономии и астрофизике, которая завершилась 11 ноября в Пекине.

олимпиада,астрономия

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Минобразования, всего за победу боролись около 200 участников из 39 стран мира.

Ученики и студенты доказывали знания по профильным дисциплинам в нескольких турах: теоретический, практический, наблюдение за звездным небом и командный.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Минобразования предлагает украинским школьникам принять участие в исследовании Антарктиды и посчитать пингвинов. ФОТОрепортаж

По результатам соревнований участники украинской сборной завоевали такие медали:

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минобразования пересмотрит школьную программу по истории Украины

Международная олимпиада по астрономии и астрофизике (International Olympiad on Astronomy and Astrophysics, IOAA) проходит ежегодно. Страна-участник представляет одну команду (не более 5 учеников или студентов). Победители олимпиады определяются в индивидуальном первенстве и награждаются золотыми, серебряными и бронзовыми медалями, а также отмечаются похвальными грамотами и призами в отдельных номинациях, которые устанавливает страна-хозяйка олимпиады.

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2018, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100