Австрия может сделать так, чтобы проблематика снятия санкций с России на повестке дня ЕС не стояла, - посол Щерба

Об этом в интервью Укринформу сообщил Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Республике Австрия Александр Щерба, информирует Цензор.НЕТ.

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"Пока я не вижу такой опасности. В вопросе санкций Австрия идет в мейнстриме европейской политики", - заявил посол, отвечая на вопрос, станет ли Австрия одной из тех, кто внесет раскол в доселе единую позицию стран-членов ЕС о продлении санкций против российского агрессора.

Комментируя австрийское председательство в ЕС, Щерба указал на то, что ослабление санкций против РФ оно не принесло, и это главное.

"Можете даже не надеяться, что министр обороны нейтральной страны будет на заседании ЕС говорить про нашу войну. Для австрийцев нейтралитет - это святыня. Ожидать, чтобы Австрия, нейтральная страна, выносила украинский вопрос как тему обсуждения перед министрами обороны или внутренних дел - нереалистично. Тем более, что и то, и другое министерство - в квоте Партии Свободы", - сказал он.

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По словам посла, реалистично другое: "сделать так, чтобы проблематика снятия санкций ЕС с России, пересмотра европейского курса относительно агрессивной России на повестке дня не стояла". "Этого нет и, во время австрийского председательства, надеюсь не будет, несмотря на бешеный натиск Москвы и некоторых австрийских предпринимателей. Это мы должны должным образом оценить", - заявил он.

Дипломат напомнил, что Австрия - нейтральная страна с хорошими историческими отношениями с Россией, страна, где у власти партия, которая имеет 5-летний контракт о сотрудничестве с "Единой Россией".

"Построить здесь политическую реальность, которая бы полностью соответствовала нашим представлениям и стремлениям невозможно. Здесь все является компромиссом", - заявил он.

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Напомним, 9 ноября стало известно, что в Австрии задержали экс-полковника Вооруженных сил страны по подозрению в работе на российскую разведку с конца 1990 годов. По данным следствия, 70-летний австрийский полковник в отставке передавал российской военной разведке сведения о миграционном кризисе, австрийской военной авиации и артиллерийских системах, а также детальную информацию о многих австрийских высокопоставленных военных. За свои услуги он получил около 300 тысяч евро..

В связи со шпионским скандалом министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль отменила свой запланированный на 2-3 декабря визит в РФ. Также в министерство был вызван российский дипломат.

Федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц осудил российский шпионаж в Европе, назвав его неприемлемым и таким, что должен быть осужден. По его словам, Австрия будет советоваться с европейскими партнерами относительно реакции на инцидент.