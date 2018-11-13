Евросоюз призвал РФ немедленно прекратить подпитывать конфликт на Донбассе

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом говорится в заявлении, сделанном делегацией ЕС во время специального заседания Постоянного совета ОБСЕ в Вене в понедельник, 12 ноября.

"Мы снова призываем Россию немедленно прекратить подпитывание конфликта путем оказания финансовой и военной помощи вооруженным формированиям, и мы глубоко обеспокоены информацией о присутствии российского военного оборудования и личного состава в районах, которые контролируют поддерживаемые Россией вооруженные формирования", - говорится в заявлении.

Отмечается, что продолжительность экономических санкций ЕС против России связана с полным выполнением Минских договоренностей.

Во время специального заседания Постоянного совета ОБСЕ, посвященного фейковым "выборам" на оккупированной части Донбасса 11 ноября, делегация ЕС подчеркнула, что Евросоюз решительно осуждает их.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На заседании Постоянного совета ОБСЕ 40 делегаций осудили фейковые "выборы" на оккупированной части Донбасса

"Так называемые "выборы" являются еще одним вопиющим нарушением международного права и украинского законодательства, Минских соглашений, и мы считаем их бесполезными и не имеющими никакой юридической силы", - отмечается в заявлении.

Делегация ЕС напомнила, что Минскими договоренностями предусматривается проведение местных выборов в отдельных районах Донецкой и Луганской областей в рамках украинского законодательства и после установления надлежащих безопасности условий, в соответствии со стандартами ОБСЕ и под мониторингом БДИПЧ.

Напомним, оккупанты организовали "выборы" на неподконтрольных территориях Донецкой и Луганской областей 11 ноября. В ЕС неоднократно заявляли о непризнании Евросоюзом и незаконности этих "выборов". То же мнение высказывали представители США.

Президент Петр Порошенко и другие официальные лица Украины призвали украинцев, находящихся на оккупированной территории Донбасса, не принимать участия в фейковых выборах 11 ноября.