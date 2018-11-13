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13.11.18 07:28

За прошедшие сутки враг 9 раз обстрелял позиции ВСУ, один украинский воин получил легкое ранение, уничтожен один оккупант, - штаб ОС

В течение прошедших суток, 12 ноября, ситуация в районе проведения ООС была полностью контролируемой Объединенными силами.

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Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ООС в Facebook.

Так, по данным штаба, российские оккупанты 9 раз открывали огонь по позициям украинских войск. Дважды - с применением вооружения, запрещенного минскими соглашениями.

"Противник вел прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, стрелкового оружия и минометов.

Российско-оккупационные войска осуществляли обстрелы позиций Объединенных сил в районах населенных пунктов Золотое, Троицкое, Верхнеторецкое, Красногоровка, Степное, Березовое и Водяное. Огневые налеты с применением 82-мм минометов оккупанты провели по опорным пунктам наших войск вблизи Троицкого и хутора Вильный, что на попаснянском направлении.

В ходе боевых действий один военнослужащий из состава Объединенных сил получил легкое ранение", - сказано в сообщении.

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В штаба также отметили, что с начала суток враг огневой активности не проявлял.

"По данным разведки, в течение 12 ноября один оккупант был уничтожен, еще двое - ранены.

За прошедшие сутки враг 9 раз обстрелял позиции ВСУ, один украинский воин получил легкое ранение, уничтожен один оккупант, - штаб ОС 01

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