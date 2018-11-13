Румыния не готова председательствовать в Совете ЕС с 1 января, - президент страны Йоханнис

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, об этом пишет Associated Press.

Йоганнис считает социал-демократическое правительство премьер-министра Виорики Денчиле некомпетентным и выступил за ее отставку.

По его словам, это "очень почетное" задание, вместе с которым на страну налагаются определенные обязательства.

"Я думаю, мы не готовы к нему", - заявил Йоганнис во время встречи с политиками в Бухаресте.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Йоханнис заявил Порошенко, что посетит Украину только после "устранения проблем" в законе об образовании, - пресс-служба президента Румынии

Он настаивает, что существует "политическая необходимость замены правительства", которое он назвал "аварией румынской демократии".

Депутат Европарламента Виорика Денчиле стала во главе правительства Румынии в январе.