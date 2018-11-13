В Таджикистане хотели взорвать российскую военную базу, арестованы 12 человек, - Радио "Свобода". ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Радио "Свобода".

Отмечается, что группу мужчин задержали 4 ноября.

"Предводителем группы был какой-то Сухроб, житель города Вахдат. Известно, что он ранее находился в Кыргызстане и Иране, затем через турецкую территорию перебрался в Сирию, где воевал на стороне "ИГ", - сообщил источник в комитете по нацбезопасности Таджикистана.

Другие подробности пока неизвестны.

Между тем стало известно, что допрос предполагаемого лидера группы происходил недалеко от указанной военной базы. В распоряжении издания оказалось фото предполагаемого допроса: на нем видно, как несколько сотрудников спецслужб в масках допрашивают арестованного.

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Очевидцами допроса стали местные жители.

"Арестованный говорил, что они собирались устроить взрыв в военной базе за то, что россияне в Сирии воюют против "ИГ", - рассказал один из очевидцев.

Напомним, военная операция России в Сирии началась в конце 2015 года. За месяц до этого Москва подписала с Дамаском соглашение о размещении российской авиационной группы на базе в сирийской провинции Латакия в районе аэродрома Хмеймим на бессрочный период и на безвозмездной основе. Там российские войска ведут бои, в том числе против "Исламского государства".