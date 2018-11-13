Уровень доверия украинцев к судам с 2015 года вырос в 3,2 раза, - опрос USAID

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-релиз по результатам опроса.

"В августе-октябре 2018 г. программа USAID "Новое правосудия" осуществила очередной круг национальных опросов населения Украины и юристов, которые являются участниками судебных разбирательств, но не работают в судебной системе. Эти опросы проводятся в сотрудничестве с Советом по вопросам судебной реформы, Высшим советом правосудия и Государственной судебной администрацией Украины и способствуют достижению запланированных результатов программы по поддержке судейской независимости и подотчетности, противодействия коррупции, администрирования судебной системы и доступности правосудия. Опрос населения проводится один раз в год, а опрос юристов, которые являются участниками судебных разбирательств (в основном адвокатов и прокуроров) - дважды в год, что позволяет отслеживать достигнутый прогресс, а также разрабатывать рекомендации для правительственных и неправительственных партнеров программы. Кроме того эти исследования призваны способствовать ветвям власти Украины в обеспечении мониторинга выполнения Стратегии реформирования судоустройства, судопроизводства и смежных правовых институтов на 2015-2020 годы, а также Стратегии устойчивого развития "Украина 2020", одобренных указами Президента Украины. В национальном опросе населения Украины приняли участие 2478 респондентов, выборка является репрезентативной согласно демографическим данным Государственной службы статистики Украины. Во всеукраинском опросе юристов, участвующих в судебных производств, приняли участие 400 респондентов, среди которых адвокаты, прокуроры, юристы, выполняющие функции адвокатов для государственных органов власти и предприятий, следователи Министерства внутренних дел. Выборка рассчитана в соответствии с количеством дел, находившихся на рассмотрении в местных общих судах в 2017 году", - говорится в пресс-релизе.

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"Основные результаты опросов:

Доверие к судебной власти

Уровень доверия общества к судебной власти демонстрирует заметный рост в последние годы - 16% респондентов общенационального опроса населения признали, что доверяют полностью или скорее доверяют судебной власти, это в три раза больше по сравнению с критически низкими 5% в 2015 году. 21% респондентов выразили позицию нейтрального восприятия судебной власти, выбирая вариант ответа "и доверяю и не доверяю", а 59% респондентов признали, что скорее не доверяют или совсем не доверяют судебной власти.

В этом году впервые в опросе была дополнительно применена шкала системы "Евробарометр", где отсутствует возможность респонденту отметить нейтральное восприятие. Согласно этой шкале, 20% респондентов склонны доверять судам, а 71% - склонны не доверять.

Уровень доверия юристов к судебной власти вырос с 38% в 2017 году до 41% в 2018 году. Между тем 47% юристов оказали доверие отдельным судам, где они осуществляют представительство сторон.

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Осведомленность о судебной реформе и оценка ее положений

62% юристов считают себя хорошо осведомленными со всеми положениями Стратегии реформирования судоустройства, судопроизводства и смежных правовых институтов на 2015-2020 гг., 41% опрошенных юристов в основном положительно оценивают ход судебной реформы. Эти показатели демонстрируют определенные положительные тенденции, поскольку в 2017 году они были заметно ниже.

16% респондентов национального опроса населения признали себя полностью или в основном осведомленными о ходе судебной реформы, этот показатель заметно вырос по сравнению с 2017 годом, когда он составлял лишь 9%.

Отвечая на вопрос относительно положительного влияния судебной реформы на повышение уровня доверия граждан к судебной власти и независимости судей, около 70% юристов называют основными результатами обновление судейского корпуса и оценки судей. В частности положительным результатом считают конкурсный отбор в Верховный Суд (78%), введение квалификационной оценки судей (76%), ограничение объема судейской неприкосновенности до функциональной (68%), возвращение к трехзвенной системе судоустройства (64%), отмена полномочий Президента Украины относительно перевода и назначения судей (60%). 64% опрошенных юристов поддерживают создание нового Верховного Суда вместо старого и высших специализированных судов, 78% приветствуют предоставление возможности претендовать на должность судьи Верховного и Высшего антикоррупционного судов адвокатам и 52% приветствуют такие же возможности у ученых. Еще 63% юристов поддерживают предоставление судам полномочий осуществлять контроль за исполнением судебных решений, а 51% - отмену института первого назначения судьи на 5 лет. В целом, оценка отдельных положений судебной реформы мало изменилась по сравнению с 2017 годом.

61% опрошенных юристов соглашается с тем, что привлечение представителей международного сообщества в процесс отбора судей Высшего антикоррупционного суда является оправданным, а 45% из них считает оправданным привлечение представителей общественности (Общественный совет доброчесности) к отбору судей Верховного Суда.

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Восприятие судебной системы

Национальный опрос населения Украины показал, что за последние 24 месяца 9% от всех респондентов имели опыт участия в судебных процессах. Это существенно больше, чем в прошлом году, когда эта доля была всего 5%.

Доверие к судебной власти украинцев, которые были участниками судебных заседаний, вдвое больше, чем в целом у украинцев, которые преимущественно получают информацию о судебной власти из новостей. В течение четырех лет доверие украинцев-участников судебных разбирательств также имеет тенденцию к увеличению - с 16% в 2015 году до 34% в 2018 году.

60% граждан - участников судебных разбирательств соглашаются с тем, что уровень квалификации судей является надлежащим, 63% - с тем, что судьи были вежливы и тактичны. Кроме того, 59% признали, что работа суда была хорошо организована, а 53% что рассмотрение дела состоялось своевременно и без задержек. 54% участников судебных разбирательств согласились с тем, что отсутствовали требования взяток и другие коррупционные практики, 44% - с тем, что судьи принимали справедливые решения. В основном, эти показатели демонстрируют определенные положительные тенденции, поскольку в 2017 году они были заметно ниже.

Вместе с тем 42% граждан, имевших опыт участия в судебных процессах, признают, что у них возникали проблемы и они вынуждены были использовать свои связи, знакомства и другие средства воздействия, что значительно выше чем в 2017 году, когда этот показатель составил 33%.

Восприятие профессиональными юристами судебной системы Украины в целом несколько отличается от их восприятия работы конкретных судов, где они осуществляют представительство сторон. 48% опрошенных юристов считает, что информация о судебных процедурах и ходе рассмотрения дела доступна и понятна для граждан. 46% юристов считает, что уровень профессиональной квалификации судей в целом в Украине является надлежащим, 29% считает, что судьи всегда принимают законные и справедливые решения, а 20% считает, что украинские граждане доверяют судам.

Обобщая свои личные впечатления от судебных разбирательств за последние 12 месяцев, 61% юристов, участвующих в судебных производств, считают, что уровень профессиональной квалификации судей является надлежащим, а 53% считают, что судьи принимают законные и справедливые решения. 70% признают, что судьи были вежливыми и корректными со всеми участниками судебных разбирательств, а 71% признают, что отсутствовали требования взяток, неофициальных платежей или иные проявления коррупции. Стоит отметить, что эти показатели демонстрируют определенные негативные тенденции, поскольку в 2017 году они были заметно выше.

53% опрошенных юристов признают, что имеют опыт обращения в дисциплинарные органы в отношении действий судьи в судебном процессе или вне суда. 44% признали, что используют институт дисциплинарной жалобы в отношении судьи для предотвращения затягивания судебного процесса и (или) других процессуальных нарушений во время рассмотрения дела.

59% опрошенных юристов считают, что участие присяжных в отправлении правосудия является залогом повышения уровня общественного доверия к судебной власти. Из тех, кто так считает, 47% согласны с тем, что участие присяжных способствует более справедливому судебному разбирательству, а 31% с тем, что такое участие предотвращает проявления коррупции в судах.

19% респондентов национального опроса населения выразили свое желание быть присяжным в судебных процессах, а 72% отметили, что не имеют такого желания. Основными причинами желание респондентов быть присяжным является возможность способствовать справедливому отправлению правосудия и возможность предотвращения коррупции в судах. Основными причинами нежелания Украинский быть присяжными в судах является отсутствие юридических знаний и отсутствие времени.

79% опрошенных юристов знают о внедрении института частных исполнителей, из них 22% обращались к частным исполнителям за услугами.

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Восприятие коррупции в Украине