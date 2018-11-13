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13.11.18 09:05

Уровень доверия украинцев к судам с 2015 года вырос в 3,2 раза, - опрос USAID

Доверие к судебной власти украинцев, которые были участниками судебных заседаний, вдвое больше, чем в целом у украинцев, которые преимущественно получают информацию о судебной власти из новостей. Вместе с тем 42% граждан, имевших опыт участия в судебных процессах, признают, что у них возникали проблемы и они вынуждены были использовать свои связи, знакомства и другие средства воздействия, что значительно выше чем в 2017 году, когда этот показатель составил 33%.

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Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-релиз по результатам опроса.

"В августе-октябре 2018 г. программа USAID "Новое правосудия" осуществила очередной круг национальных опросов населения Украины и юристов, которые являются участниками судебных разбирательств, но не работают в судебной системе. Эти опросы проводятся в сотрудничестве с Советом по вопросам судебной реформы, Высшим советом правосудия и Государственной судебной администрацией Украины и способствуют достижению запланированных результатов программы по поддержке судейской независимости и подотчетности, противодействия коррупции, администрирования судебной системы и доступности правосудия. Опрос населения проводится один раз в год, а опрос юристов, которые являются участниками судебных разбирательств (в основном адвокатов и прокуроров) - дважды в год, что позволяет отслеживать достигнутый прогресс, а также разрабатывать рекомендации для правительственных и неправительственных партнеров программы. Кроме того эти исследования призваны способствовать ветвям власти Украины в обеспечении мониторинга выполнения Стратегии реформирования судоустройства, судопроизводства и смежных правовых институтов на 2015-2020 годы, а также Стратегии устойчивого развития "Украина 2020", одобренных указами Президента Украины.  В национальном опросе населения Украины приняли участие 2478 респондентов, выборка является репрезентативной согласно демографическим данным Государственной службы статистики Украины. Во всеукраинском опросе юристов, участвующих в судебных производств, приняли участие 400 респондентов, среди которых адвокаты, прокуроры, юристы, выполняющие функции адвокатов для государственных органов власти и предприятий, следователи Министерства внутренних дел. Выборка рассчитана в соответствии с количеством дел, находившихся на рассмотрении в местных общих судах в 2017 году", - говорится в пресс-релизе.

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"Основные результаты опросов:

Доверие к судебной власти

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Осведомленность о судебной реформе и оценка ее положений

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Восприятие судебной системы

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Восприятие коррупции в Украине

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