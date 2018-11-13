Путин не собирается отдавать политзаключенных до выборов, - Ирина Геращенко

Президент страны-агрессора Владимир Путин не собирается освобождать заложников и политзаключенных до проведения выборов в Украине. Об этом в эфире ICTV заявила представитель Украины в гуманитарной подгруппе Ирина Геращенко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

"У нас остаются в заложниках, наши военные, политзаключенные, которые нам важны, и Путин шантажирует и не собирается отдавать до выборов. Хочет, знаете, торговаться этим с Украиной. И очень важно, что минские соглашения привязаны к санкциям", - отметила Геращенко.

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Отвечая на вопрос, что происходит сейчас с процессом освобождения украинских заложников, Геращенко сказала: "Он на паузе стоит почти год. Кто делает эту паузу – россияне. Они постоянно (в Минске. - Ред.) занимают такую позицию "нас там нет, это - ваша гражданская война".

По ее словам, псевдовыборы во временно оккупированном Донбассе - это один из элементов тактики РФ, "как на паузу поставить весь минский процесс".

"И не только минский процесс, в целом мирный процесс", - подчеркнула Геращенко.

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Фамилия руководителя "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского ни разу не звучала с российской стороны в контексте обмена на украинских политзаключенных в РФ, отметила Геращенко, пишет Гордон.



"Часто любят российские журналисты вспоминать фамилию Вышинского. Ни одного раза, абсолютно ответственно заявляю, фамилия Вышинского нигде не звучала от России, что они готовы его забрать и отдать нам или Олега Сенцова, или [Романа] Сущенко", – сказала она.



Геращенко отметила, что Сенцова президент РФ Владимир Путин не отдал, несмотря на усилия в том числе звезд Голливуда и моральных авторитетов.



"Потому что для него человеческие жизни ничего не значат", – подчеркнула первый вице-спикер.