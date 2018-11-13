Непоп призвала власти Венгрии сурово осудить действия члена партии "Йоббик", ездившего "наблюдателем" на "выборы" на Донбасс

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написала посол Украины в Венгрии Любовь Непоп.

"В связи с информацией об участии члена партии "Йоббик", представителя Областного совета Бекеш в Конгрессе местных и региональных властей Совета Европы Гергьо Тамаша Шама в так называемом "наблюдении" за фейковых выборами на Востоке Украины обратилась к Председателю партии "Йоббик", Областному совету Бекеш и Министерству внешней экономики и иностранных дел Венгрии", - написала она.

Посол отметила, что Украина высоко ценит поддержку Венгрии в вопросе восстановления территориальной целостности и мира в Украине, однако подчеркнула, что такие действия отдельных "политиков" заслуживают сурового осуждения и надлежащей реакции с тем, чтобы предотвратить их повторение.

"Такое поведение в погоне за популярностью, забывая о почти ежедневных потерях от продолжающейся российской агрессии среди украинских граждан, в том числе венгерской национальности, не только нарушает украинские законы и международные правовые нормы, а и просто глубоко аморально", - написала Непоп.

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Напомним, оккупанты организовали "выборы" на неподконтрольных территориях Донецкой и Луганской областей 11 ноября. В ЕС неоднократно заявляли о непризнании Евросоюзом и незаконности этих "выборов". То же мнение высказывали представители США.

Президент Петр Порошенко и другие официальные лица Украины призвали украинцев, находящихся на оккупированной территории Донбасса, не принимать участия в фейковых выборах 11 ноября.

В то же время официальные лица Кремля выразили поддержку проведенным на оккупированных территориях фейковым "выборам в ДНР и ЛНР".