В МИД подтвердили гибель четверых украинцев в ДТП в Чехии

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Twitter написала спикер МИД Украины Екатерина Зеленко.
"Относительно аварии и гибели четверых украинцев в Чехии - консул установил контакт с родными погибших и работает над вопросами, связанными с репатриацией тел. Пятому пострадавшему гражданину оказывается необходимая помощь", - написала она.
Как сообщалось ранее, 11 ноября в районе чешского городка Тришинец, микроавтобус "Мерседес", в котором находились пятеро закарпатцев, столкнулся с грузовым автомобилем. В результате ДТП четверо закарпатцев погибли, одна женщина в тяжелом состоянии была госпитализирована.
По информации закарпатских СМИ, погибшие – жители Виноградовского и Хустского районов.