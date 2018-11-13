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13.11.18 09:59

Система TruCam: За месяц уже зафиксировали более 8 тысяч превышений скорости движения

С момента внедрения системы TruCam на дорогах страны правоохранители зафиксировали уже более 8 тысяч превышений скоростного режима.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом во время пресс-конференции сказал первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий.

"Примерно месяц назад, 15 октября, патрульной полицией было запущено измерение скорости с помощью лазерных измерителей... По состоянию на сегодня меньше чем за месяц использования мы имеем более 8 тысяч зафиксированных случаев превышения разрешенной скорости движения, 8 тысяч составленных материалов относительно превышения разрешенной скорости движения. Еще раз подчеркну - мы делаем это прежде всего для того, чтобы в превентивной степени влиять на это правонарушение, для того, чтобы снизить скорость на наших дорогах", - заявил он.

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Белошицкий добавил, что Нацполиция опубликовала карту размещения приборов измерения скорости.

Система TruCam: За месяц уже зафиксировали более 8 тысяч превышений скорости движения 01

Он также напомнил, что месту размещения прибора должен предшествовать предупредительный знак, а рядом использованием прибора должно присутствовать полицейское транспортное средство с включенными проблесковыми маячками.

Как сообщалось, с 8 октября нарушения водителей на дорогах начали фиксировать на радары TruCAM - лазерные приборы для измерения скорости движения автомобиля с ведением видеофиксации. До 15 октября приборы работали в пилотном режиме.

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