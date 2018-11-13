Пролет неустановленного беспилотника над военным арсеналом предотвращен на Кировоградщине, - Генштаб ВСУ

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Генштаба ВСУ в Facebook.

Так, по данным ведомства, вчера, 12 ноября, возле одного из военных арсеналов в Кировоградской области, средствами радиоэлектронной борьбы был зафиксирован сигнал неустановленного беспилотного летательного аппарата. Средствами РЭБ был предотвращен пролет БПЛА над военным арсеналом.

Читайте на "Цензор.НЕТ": По всей территории Украины усилена охрана и оборона складов и арсеналов, - Генштаб. ФОТОрепортаж

"Командованием части немедленно была усилена охрана объекта и проведена проверка технической территории на наличие посторонних предметов. Также о происшествии было сообщено представителям Службы безопасности Украины и Национальной полиции в Кировоградской области", - сказано в сообщении.

Напомним, на технической территории 6-го арсенала Министерства обороны возле пгт Дружба в районе населенного пункта Ичня Черниговской области произошел взрыв, в связи с чем по всей Черниговской области введены соответствующие ограничительные меры. Как сообщили в Генштабе, пожар начался после четырех зафиксированных часовыми взрывов на территории арсенала.

На территории складов 6-го арсенала Министерства обороны хранится в основном стрелковое оружие. Взорваны хранилища 120-мм минометных мин, 122-мм гаубичных снарядов, 125-мм танковых снарядов и 122-мм реактивных снарядов "Град". ГСЧС сообщила о 88 тыс. тонн боеприпасов на складах возле Ични, в Генштабе эту цифру опровергли.

По данным Минздрава, в результате взрывов на складе боеприпасов под Ичней из районной больницы города эвакуировали 163 пациента.

Служба безопасности Украины расследует несколько версий пожара на территории складских помещений возле пгт Дружба, в том числе, диверсию.