Жебривский о "выборах" на Донбассе: Путин хотел унизить статус Европы и показать, что будет разговаривать только с Трампом

Как передает Цензор.НЕТ, такое мнение в эфире телеканала ZIK высказал экс-глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

"Почему Россия так спешила с выборами в Донецкой и Луганской областях? Первое – чтобы унизить статус Европы и чтобы показать, что нормандский формат, который включает Меркель и Макрона, ничего не дает. Россия хотела показать, что Путин будет разговаривать исключительно с Трампом. Возможно, еще с китайцами, но по другим вопросам", – сказал он.

По словам экс-главы Донецкой ОГА, еще одной причиной для проведения "выборов" стало желание Москвы усадить боевиков за стол переговоров, о чем говорит Путин "устами" своего кума, Виктора Медведчука.

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