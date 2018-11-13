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13.11.18 10:47

"Крепкого здоровья, воодушевления и долголетия", - Порошенко поздравил Джемилева с 75-летием

Президент Украины Петр Порошенко поздравил лидера крымскотатарского народа Мустафу Джемилева с днем рождения.

"Крепкого здоровья, воодушевления и долголетия", - Порошенко поздравил Джемилева с 75-летием

Как информирует Цензор.НЕТ, свое поздравление глава государства опубликовал на своей странице в Facebook.

"Сегодня исполняется 75 лет незаурядному человеку, лидеру не только крымских татар, но и несомненному авторитету для всех украинцев - Мустафе Джемилеву", - написал Президент.

Порошенко отметил, что силу духа и стальной характер Джемилева не сломали годы преследований, давления и заключений за "распространение антисоветских взглядов", подчеркнув, что и "сейчас Мустафа не оставляет борьбу за возвращение Крыма, за освобождение всех заложников Кремля пока они не вернутся домой, в украинский Крым".

"Самые искренние пожелания крепкого здоровья, вдохновения и долголетия. Поздравляю с юбилеем, Мустафа-ага!", - написал Президент.

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Крепкого здоровья, воодушевления и долголетия, - Порошенко поздравил Джемилева с 75-летием 01

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