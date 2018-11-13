"Крепкого здоровья, воодушевления и долголетия", - Порошенко поздравил Джемилева с 75-летием

Как информирует Цензор.НЕТ, свое поздравление глава государства опубликовал на своей странице в Facebook.

"Сегодня исполняется 75 лет незаурядному человеку, лидеру не только крымских татар, но и несомненному авторитету для всех украинцев - Мустафе Джемилеву", - написал Президент.

Порошенко отметил, что силу духа и стальной характер Джемилева не сломали годы преследований, давления и заключений за "распространение антисоветских взглядов", подчеркнув, что и "сейчас Мустафа не оставляет борьбу за возвращение Крыма, за освобождение всех заложников Кремля пока они не вернутся домой, в украинский Крым".

"Самые искренние пожелания крепкого здоровья, вдохновения и долголетия. Поздравляю с юбилеем, Мустафа-ага!", - написал Президент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Все, что марионетки Кремля "национализируют" у Меджлиса, вернем после деоккупации Крыма, - Джемилев