Полиция открыла уголовное производство по факту отсутствия тепла в Кривом Роге

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Департамента коммуникации ГУ Нацполиции Украины в Днепропетровской области.

"Действия должностных лиц, не принявших решение о подаче газа в котельные города, полиция будет расследовать как служебную халатность. По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 367 Уголовного кодекса Украины", - сказано в сообщении.

Также в ведомстве сообщили, что сотрудники полиции обеспечивали охрану общественного порядка и безопасности во время прошедшего накануне у здания "Криворожгаз" митинга, участники которого требовали подать газ в котельные г.Кривой Рог.

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