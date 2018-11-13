Более 36 стран на Постоянном совете ОБСЕ осудили незаконные выборы в ОРДЛО, - постпред Великобритании

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщила постоянный представитель Великобритании при международных организациях в Вене Шан Маклауд (Sian MacLeod).

"Специальное заседание Постоянного совета ОБСЕ обсуждает вчерашние незаконные "выборы" в Донецкой и Луганской областях: 28 стран-членов ЕС, Канада, США, Турция, Швейцария, Норвегия, Грузия, Молдова, Азербайджан + другие осуждают нарушение международного права, украинского суверенитета и Минских соглашений", - написала дипломат в своем аккаунте в соцсети.

В свою очередь постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Игорь Прокопчук в своем заявлении подчеркнул, что незаконные "выборы" на территории ОРДЛО нанеси серьезный удар по усилиям ОБСЕ по установлению мира и безопасности в регионе.

"Помимо серьезного подрыва реализации Минских соглашений, действия России нанесли серьезный удар по усилиям диалога доверия и сотрудничества в рамках ОБСЕ в нынешней опасной и непредсказуемой обстановке безопасности", - говорится в заявлении постпреда Украины.

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По его словам, Россия осуществила преднамеренные действия на территории ОРДЛО в нарушение Конституции и национального законодательства Украины. Также такие действия противоречат букве и духу Минских соглашений.

"Проведение этих незаконных действий категорически неприемлемо, и мы решительно осуждаем их. Эти незаконные так называемые "выборы" не признаются ни Украиной, ни международным сообществом, их результаты недействительны", - подчеркнул И.Прокопчук.

Он отметил, что Украина осудила преследование и запугивание украинцев на оккупированных территориях с целью привлечения их к незаконным "выборам".

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"Методы запугивания были многочисленными, факты известны и документируются соответствующими правоохранительными органами Украины. Мы рассматриваем это как еще одно преступление, совершенное против Украины и украинского народа. Украинские власти приложат все усилия, чтобы привлечь виновных к ответственности", - уточнил постпред.

Напомним, оккупанты организовали "выборы" на неподконтрольных территориях Донецкой и Луганской областей 11 ноября. В ЕС неоднократно заявляли о непризнании Евросоюзом и незаконности этих "выборов". То же мнение высказывали представители США.

Президент Петр Порошенко и другие официальные лица Украины призвали украинцев, находящихся на оккупированной территории Донбасса, не принимать участия в фейковых выборах 11 ноября.

В то же время официальные лица Кремля выразили поддержку проведенным на оккупированных территориях фейковым "выборам в ДНР и ЛНР".