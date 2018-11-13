Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия
13.11.18 11:39

Коболев предложил Кабмину ликвидировать правление "Нафтогаза"

НАК "Нафтогаз Украины" в рамках трансформации по переходу от коллективной ответственности к персональной предложила Кабинету министров оставить в компании только наблюдательный совет и ликвидировать правление.

коболев

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил глава правления Андрей Коболев.

"Правление предложили убрать и сделать персональную ответственность глав направлений, в том числе и меня",- сказал он на V форуме "Дирижеры изменений" в Киеве во вторник.

"Пока не получили никакого ответа, но, надеюсь, когда-нибудь получим", - добавил глава правления.

Он отметил, что неготовность брать на себя персональную ответственность за принятие решений по-прежнему является для компании проблемой, с которой она намерена бороться в рамках политики трансформации ценностей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Облгазы суммарно должны "Нафтогазу" примерно 2 млрд долларов, - Коболев

В то же время А.Коболев подчеркнул важную роль в работе компании сформированного независимого наблюдательного совета.

"Наблюдательный совет - один из главных успехов компании за последние годы",- подчеркнул глава правления.

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2018, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100