"Ответственность будет на городских головах", - Зубко об отсутствии отопления в Кривом Роге, Шепетовке и Смеле

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт "0564", об этом Министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Геннадий Зубко заявил в эфире программы "Свобода слова" на ICTV вчера, 12 ноября.

Он отметил, что при разговоре об отопительном сезоне нужно обращать внимание на те 99% городов, которые вовремя запустились.

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"Децентрализация, передав средства, ожидает от них нового качества ответственности", - отметил Зубко.

Он подчеркнул, что в случае продолжения ситуаций с отоплением в Кривом Роге и Смеле, власть вмешается в них. Он также рассказал, что эти проблемы нужно решать в первую очередь местной власти.

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"Шепетовка и власть Смелы. Я хотел бы, чтобы избиратели дали оценки городскому голове Смелы, сбежавшему в прошлом отопительном сезоне, который сейчас говорит, что не готов брать на себя долги, я не готов запускать", – сказал Зубко и порекомендовал читать закон о местном самоуправлении.

Если местная власть продолжит морозить людей, то государство вмешается в ситуацию.

"Ответственность будет на городских головах за бездеятельность, за то, что они не вовремя сделали и сегодня морозят людей. Государство обязательно вмешается в эту ситуацию. Но мы точно хотим, чтобы каждый выполнял свою работу. Сегодня ни в кабинете премьер-министра, ни у вице-премьера нет крана перекрытия вентиля", – сказал чиновник.

Он подчеркнул, что 230 млрд грн, которые были переданы с децентрализацией в местные бюджеты, должны работать на людей.

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