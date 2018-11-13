За последние три года есть сферы, в которых не было достигнуто никаких сдвигов, - Климпуш-Цинцадзе о выполнении Соглашения об ассоциации с ЕС

Об этом заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе на совещании с заместителями министров по европейской интеграции о прогрессе выполнения Соглашения об ассоциации, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Урядовый портал.

"Недопустимо игнорирование министерствами сроков, предусмотренных Соглашением об ассоциации... Министерства не внесли в течение третьего квартала ни одного законопроекта, предусмотренного Планом мероприятий выполнения Соглашения", - сказала Климпуш-Цинцадзе.

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Она добавила, что часто министерства из-за длительных процедур межведомственных согласований соблазняются быстрой регистрацией евроинтеграционных законопроектов народными депутатами, а это в результате становится одной из причин торможения процесса выполнения Соглашения. Такой путь часто существенно замедляет, а порой делает невозможным принятие соответствующего законодательства, отметила вице-премьер.

По ее словам, проведенный анализ свидетельствует о ряде других системных проблем. В частности, часто разработанные центральными органами исполнительной власти проекты законодательных актов месяцами не вносятся министерствами на рассмотрение правительства. Как пример Климпуш-Цинцадзе привела законопроект об энергетической эффективности или законопроект об имплементации директив по борьбе с отмыванием доходов и финансированием терроризма.

Другой проблемой является то, что министерства разрабатывают и вносят на заседание правительства или регистрируют через народных депутатов законопроекты, касающиеся выполнения Соглашения, но не учитывают при этом в совершенстве положений соответствующих директив ЕС, например, изменения в законодательство в части государственных закупок, по безопасности дорожного движения, изменения в Таможенный кодекс.

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"Министерства игнорируют сроки, предусмотренные Соглашением об ассоциации, как, например, в отношении законопроектов о туризме и защите прав потребителей, праве компаний в отношении акционерных обществ, законодательстве по вопросам безопасности дорожного движения и документах, удостоверяющих право на управление транспортным средством", - констатировала вице-премьер.

Оценивая выполнение Соглашения не только в этом году, но и в целом за последние три года, она отметила, что, несмотря на многочисленные эффективные усилия и положительные достижения, есть сферы, в которых по разным причинам не было достигнуто никаких сдвигов. Это, в частности, заключение Соглашения о взаимном признании Украиной и ЕС сертификатов соответствия на промышленную продукцию, введение института Уполномоченного экономического оператора и принятие технических решений по созданию единого режима транзита между Украиной и ЕС, выполнение задач законодательного обеспечения в сфере транспорта и подписание Соглашения о совместном авиационном пространстве.

Климпуш-Цинцадзе призвала министерства приоритезировать и активизировать работу по выполнению Соглашения в законодательном поле.

Участники совещания сосредоточились на оценке прогресса и анализе ряда проблемных моментов в работе министерств по подготовке законодательных предложений для парламента, обсудили вопросы секторальной интеграции Украины с Евросоюзом, в частности, наработки для интеграции энергетического и цифрового рынков ЕС, выполнения дорожной карты присоединения Украины к общей транзитной процедуре ЕС/ЕАФТ и подготовки к заседанию Совета ассоциации, который состоится 17 декабря в Брюсселе.