Тарифы на тепло в столице до конца года расти не будут, - "Киевтеплоэнерго"

Об этом сообщила пресс-служба компании, информирует Цензор.НЕТ.

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"В связи с повышением цены на природный газ "Киевтеплоэнерго" инициировало общественное обсуждение по корректировке действующих тарифов на производство тепловой энергии на ТЭЦ на декабрь 2018 года. Проект касался тарифов на производство тепловой энергии для категории "население" и "религиозные организации". Однако, учитывая длительную процедуру рассмотрения проекта тарифов в НКРЭКУ, 30 календарных дней, "Киевтеплоэнерго" приняло решение, что до конца 2018 года тарифы меняться не будут", - сказано в сообщении.

В то же время отмечается, что после повышения цены на газ, 90% тарифа на производство тепловой энергии составляет топливо (природный газ). Поэтому, когда цена на газ меняется - пропорционально к ней корректируется и стоимость производства тепловой энергии.