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13.11.18 12:15

"Нет холодомору 2018": Жители Кривого Рога и Смелы протестуют из-за отсутствия отопления. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Жители Кривого Рога и Смелы протестуют из-за отсутствия отопления в их городах.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт smila-ua, возмущенные жители Смелы снова собрались сегодня на центральной площади города на митинг. После этого они решили перекрывать три основные дороги: в районе Загребли около шестой школы, в районе районной больницы и возле ресторана "Затишок".  

Нет холодомору 2018: Жители Кривого Рога и Смелы протестуют из-за отсутствия отопления 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Ответственность будет на городских головах", - Зубко об отсутствии отопления в Кривом Роге, Шепетовке и Смеле

Криворожское издание "0564" сообщает, что сегодня, 13 ноября, группа криворожан приехала в Киев на акцию протеста под стены НАК "Нафтогаз".

Криворожане держат в руках плакаты: "Нет холодомору 2018", "Дайте тепло в дома криворожан!", "Дети и старики замерзают! Коболев - тебе не стыдно?"

Нет холодомору 2018: Жители Кривого Рога и Смелы протестуют из-за отсутствия отопления 02
Нет холодомору 2018: Жители Кривого Рога и Смелы протестуют из-за отсутствия отопления 03
Нет холодомору 2018: Жители Кривого Рога и Смелы протестуют из-за отсутствия отопления 04
Нет холодомору 2018: Жители Кривого Рога и Смелы протестуют из-за отсутствия отопления 05
Нет холодомору 2018: Жители Кривого Рога и Смелы протестуют из-за отсутствия отопления 06
Нет холодомору 2018: Жители Кривого Рога и Смелы протестуют из-за отсутствия отопления 07
Нет холодомору 2018: Жители Кривого Рога и Смелы протестуют из-за отсутствия отопления 08

Издание напоминает, что в понедельник, 12 ноября, криворожане пикетировали "Криворожгаз". Так как переговоры с ними ничего не дали, активисты подожгли шины под зданием Горгаза.

Нет холодомору 2018: Жители Кривого Рога и Смелы протестуют из-за отсутствия отопления 09
Нет холодомору 2018: Жители Кривого Рога и Смелы протестуют из-за отсутствия отопления 10
Нет холодомору 2018: Жители Кривого Рога и Смелы протестуют из-за отсутствия отопления 11
Нет холодомору 2018: Жители Кривого Рога и Смелы протестуют из-за отсутствия отопления 12
Нет холодомору 2018: Жители Кривого Рога и Смелы протестуют из-за отсутствия отопления 13
Нет холодомору 2018: Жители Кривого Рога и Смелы протестуют из-за отсутствия отопления 14

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