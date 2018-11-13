Выборы в 2019 году пройдут без видеонаблюдения, - ЦИК

Об этом сообщили на пресс-конференции члены Центризбиркома, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на lb.ua.

"Закупка, которая проходила, чтобы поставить камеры на участки, была почти миллиард гривен, причем немножко по другому курсу к доллару. Думаю, что это, во-первых, дорого", - заявил член комиссии Евгений Радченко.

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Во-вторых, добавил он, на трансляции в 2012 году было только 260 тысяч заходов. "Это примерно восемь избирателей на один участок. И то, это были заходы, а не постоянный просмотр. Скажите мне, трата миллиарда с таким результатом, она оправдана? Как по мне, не очень", - сказал Радченко.

"И третье: в проекте бюджета на 2019 год закупка или осуществление каких-либо вещей, связанных с трансляцией на участках, не предусмотрено", - добавил член ЦИК.

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Напомним, процесс волеизъявления и подсчета голосов на парламентских выборах 28 октября 2012 года впервые фиксировался с помощью веб-камер. Подрядчиком их установки, то есть фактическим получателем средств, выступило киевское подразделение российской ИТ-корпорации СИТРОНИКС - компания "СИТРОНИКС Информационные Технологии". На видеонаблюдение на выборах 2012 года было выделено 993,6 млн гривен.