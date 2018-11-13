Президентский рейтинг: Тимошенко, Зеленский, Порошенко, Гриценко, Бойко, - опрос

Об этом свидетельствуют данные опроса КМИС, Центра Разумкова и Социологической группы "Рейтинг", информирует Цензор.НЕТ.

Читайте также: Выборы в 2019 году пройдут без видеонаблюдения, - ЦИК

Так, согласно данным опроса, за Тимошенко готовы проголосовать на президентских выборах 21% респондентов из тех, кто определился и имеет намерение принять участие в голосовании.

В первой тройке также шоумен Владимир Зеленский (11%), действующий президент Украины Петр Порошенко и глава партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко (по 10%).

Далее следует один из лидеров партии "Оппозиционная платформа – За життя" Юрий Бойко (9%), лидер Радикальной партии Олег Ляшко (8%), рок-музыкант Святослав Вакарчук (6%), народный депутат Евгений Мураев (5%).

При этом, Порошенко возглавляет антирейтинг – более половины украинцев не проголосуют за него ни при каких обстоятельствах.

По результатам моделирования второго тура Тимошенко побеждает во всех возможных электоральных парах. Зато Порошенко проигрывает всем возможным кандидатам при выходе во второй тур.

Читайте также: Эксперты назвали ключевые темы будущих выборов: среди них - война и цена на газ

Опрос КМИС, Центра Разумкова и Социологической группы Рейтинг был проведен с 19 октября по 2 ноября 2018 года. Было опрошено 10 тыс. респондентов в возрасте от 18 лет во всех областях Украины, кроме населения АР Крым и оккупированных территорий Донецкой и Луганской обл. Статистическая погрешность составила не более 1%.