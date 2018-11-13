"Киевстар" первым из мобильных операторов запустил Mobile ID в опытную эксплуатацию, - заявление компании

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом завляют в компании "Киевстар".

""Киевстар" первым из мобильных операторов запустил услугу Mobile ID в опытную эксплуатацию для части корпоративных абонентов еще в декабре 2017 года. В ближайшее время услуга станет доступной для всех абонентов компании", - отмечает пресс-служба оператора.

Ранее Офис реформ Харькова заявил, что совместно с компанией Vodafone впервые в Украине запустил в городе технологии Mobile ID.

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Mobile ID или мобильный паспорт – это инновационная технология, которая позволяет осуществлять электронную идентификацию личности. В перспективе Mobile ID может применяться везде, где сегодня нужно предъявить паспорт. Личные данные и цифровая подпись человека записываются на SIM-карту, поэтому систему можно использовать вместо паспорта и идентификационного кода.