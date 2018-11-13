Все котельные "Криворожской теплоцентрали" запущены в работу, - пресс-служба предприятия

Об этом пресс-служба предприятия сообщила в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

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"Сегодня ночью была запущена последняя котельная № 5 "Криворожской теплоцентрали", к которой были ограничены поставки газа. Наконец проблема решена и жители Долгинцевского района в течение суток почувствуют тепло в своих домах", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что в настоящее время поставки газа осуществляются на все объекты Криворожской ТЭЦ.

"По состоянию на 13 ноября все котельные "Криворожской теплоцентрали" стабильно работают и выходят на номинальный режим", - отметили в пресс-службе предприятия.

Следует отметить, что теплоснабжение города осуществляют две компании - КП "Криворожтеплосеть" и АО "Криворожская теплоцентраль". Первая компания начала отопительный сезон в городе без проблем, второй - из-за долгов НАК "Нафтогаз Украины" не выделял лимиты на газ. На предприятии "Криворожтеплоцентрали" заявили, что готовы начать отопительный сезон в полном объеме, однако "Криворожгаз" блокирует поставки газа.

В понедельник, 12 ноября, криворожане пикетировали "Криворожгаз". Так как переговоры с ним ничего не дали, активисты подожгли шины под зданием Горгаза.

Кроме того, сегодня, 13 ноября, группа криворожан приехала в Киев на акцию протеста под стены НАК "Нафтогаз".