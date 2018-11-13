У "Нафтогаза" нет оснований поставлять газ ТЭЦ в Кривом Роге и Херсоне из-за их задолженности, - НКРЭКУ

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявляют в пресс-службе Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг.

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"НАК "Нафтогаз Украины" не имеет оснований для поставок природного газа отмеченным объектам, поскольку АО "Криворожская теплоцентраль" и АО "Херсонская ТЭЦ" не выполнили требования Положения о возложении специальных обязанностей на субъектов рынка природного газа для обеспечения общественных интересов в процессе функционирования рынка природного газа, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины, от 19.10.2018 № 867, в части обеспечения соответствующего уровня расчетов или представления к НАК "Нафтогаз Украины" графика погашения задолженности, согласованного, в частности, исполнительным органом соответствующего местного совета", - говорится в сообщении.

Из-за отсутствия поданных НАК "Нафтогаз Украины" номинаций, операторы газораспределительных систем не имеют правовых оснований осуществлять распределение природного газа таким предприятиям, отмечают в регуляторе.

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В то же время Национальная комиссия, которая осуществляет государственную регуляцию в сферах энергетики и коммунальных услуг, обеспокоена неудовлетворительной организацией начала отопительного сезона в городах Кривой Рог и Херсон.

Регулятор также обращается ко всем теплоснабжающим предприятиям с требованием не допустить подобной ситуации и осуществить весь необходим комплекс мероприятий по своевременному началу отопительного сезона.

Отмечается, что НКРЭКУ продолжает отстаивать интересы потребителей и приложит в пределах компетенции все усилия для оперативного урегулирования сложившейся ситуации.

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В регуляторе добавляют, что АО "Криворожская теплоцентраль" осуществляет деятельность по производству тепловой энергии и не является лицензиатом НКРЭКУ, регуляция деятельности предприятия по производству, транспортировке и снабжению тепловой энергии осуществляется органами местного самоуправления. АО "Херсонская ТЭЦ" осуществляет деятельность по производству тепловой и электрической энергии, которые регулируются НКРЭКУ, а по транспортировке и снабжению тепловой энергии - органами местного самоуправления.

Напомним, 12 ноября криворожане пикетировали "Криворожгаз". Так как переговоры с ним ничего не дали, активисты подожгли шины под зданием Горгаза.

Кроме того, сегодня, 13 ноября, группа криворожан приехала в Киев на акцию протеста под стены НАК "Нафтогаз".

Позже пресс-служба АО "Криворожская теплоцентраль" сообщила, что все котельные предприятия "запущены в работу и выходят на номинальный режим".