Приглашенные на встречу с Порошенко архиереи УПЦ МП сидят за закрытыми дверями в Лавре, - архиепископ Евстратий (Зоря)

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в Фейсбуке архиепископ УПЦ КП Евстратий Зоря.

Он отметил: "В то время, как в 14 часов в Украинском доме должна была начаться встреча Президента Украины с епископатом Московского Патриархата - приглашенные на нее архиереи сидят за закрытыми дверями в Лавре.

Утром собирался Синод МПВУ. С очевидным намеком: тот из архиереев не подчинится распоряжению Митрополии (по факту же - инструкциям из Москвы) - то решением Синода сегодня же лишится должности".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Порошенко сегодня встретится с епископатом Московского патриархата в Украине, - архиепископ Евстратий (Зоря)

Напомним, 11 октября по результатам заседания Синода Вселенского патриархата было обнародовано решение, в котором говорится, что Константинополь продолжает процедуру предоставления автокефалии церкви Украины.

Кроме того, было отменено письмо Синода от 1686 года, после которого Киевская митрополия попала под юрисдикцию Москвы, восстановлены канонические статусы предстоятеля УПЦ Киевского патриархата Филарета и предстоятеля Украинской автокефальной православной церкви Макария.

3 ноября президент Украины Петр Порошенко и Вселенский патриарх Варфоломей подписали в Стамбуле соглашение о сотрудничестве и взаимодействии между Украиной и Константинопольским патриархатом.

Как сказал по итогам встречи Порошенко, соглашение создает условия для того, чтобы "процесс предоставления Томоса (об автокефалии, – ред.) был проведен абсолютно в четком соответствии с канонами православной церкви". Глава государства назвал этот день, 3 ноября, историческим.