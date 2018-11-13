Судья Марчук, которую взрастил Портнов, будет решать, правильно ли были конфискованы в госбюджет активы Януковича, - Чорновол

Об этом в своем блоге пишет народный депутат Татьяна Чорновол.

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"... государственная система дошла до ручки если клика Януковича сумела передать дело на рассмотрение "своей" судье, которую лелеял юрист режима Януковича Андрей Портнов", - отметила нардеп.

"Итак знакомьтесь - судья Наталья Марчук. Во времена Януковича Наталья Марчук была одной из первых трудоустроена в главное детище портновской судебной реформы - новый Высший специализированный суд по рассмотрению уголовных и гражданских дел. Насколько важно для Портнова было это детище свидетельствует тот факт, что он смог "по беспределу" отобрать у Национального университета обороны Украины главный корпус под помещение для суда. Наталья Марчук была привилегированная судья этого суда, которой не нужно было заниматься муторной судейской работой. За три года, она слушала лишь одну кассацию и то решение по ней засекречено (а сейчас она возмущается, что приговор по "спецконфискации" имеет гриф "секретно"). Работа (еще и за дополнительную оплату) у нее заключалась в другом - она разъезжала по зарубежам, выступала на различных семинарах, конференциях, тренингах и рассказывала о преимуществах судебной реформы Портнова", - сообщила Чорновол.

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"А теперь так сказать, представитель судебной реформы Портнова окопалась в Верховном Суде и будет решать правильно ли были конфискованы коррупционные активы Януковича в Государственный бюджет или нет. Генпрокуратура в данном случае должна немедленно настаивать на отводе такой судьи. Тем более ее родитель - Портнов на сборище Семьи в Москве был "янучарами" уполномочен осуществлять юридическую защиту их активов, поэтому поверьте особенно придирчиво отбирал судью для кассации и назначил самую лучшую и самую преданную из своих кадров", - подчеркнула нардеп.

Более подробно о судье Наталье Марчук читайте в блоге Татьяны Чорновол Портнов іменем України буде вирішувати чи законно конфіскували активи Януковича

.Как известно, 28 января 2015 Государственная служба финансового мониторинга заблокировала 1,42 млрд долларов на счетах нерезидентских компаний связанных с Виктором Януковичем, его близкими, должностными лицами бывшего правительства страны и аффилированными с ними лицами.

28 марта 2016 Генпрокуратура сняла эти деньги и перечислила их в государственный бюджет по решению Краматорского суда в рамках процесса против бывшего директора компании "Газ Украины-2020" Аркадия Кашкина. Само решение суда является засекреченным.