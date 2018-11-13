Новая начальная школа даст первый результат через два года, - Минобразования

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом заявил заместитель министра образования и науки Павел Хобзей.

"Новая начальная школа началась в этом году и завершается через четыре года. Первый результат будет через два года, после выпуска второго класса. Тогда мы можем проводить мониторинг и сравнивать", – сказал чиновник.

Заместитель министра убежден, что Новая украинская школа будет интересна для детей, поскольку развивает компетентность.

"Для нас важны ценности, отношения, а также развитие компетентности. Без знаний компетентности не будет. Уверен, Новая украинская школа будет интересна для детей", – отметил Хобзей.

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