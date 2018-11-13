Россия использует историческую память для ухудшения отношений Украины и Польши, - Дещица

Об этом в интервью Укринформу заявил посол Украины в Польше Андрей Дещица, передает Цензор.НЕТ.

"Она фокусируется на том, чтобы поссорить Украину с Польшей, используя различные подходы к исторической памяти и раздувая вокруг этого так называемое украинско-польское противостояние. Для этого используются различные радикальные организации, на которые они имеют влияние, или финансируют их", — сказал Дещица.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Конфликт 100-летней давности должен стать уроком, - в Киеве и Варшаве прошла акция солидарности в память о польско-украинской войне. ФОТОрепортаж

Одновременно он отметил, что Россия не использует "крымские" вопросы в интересах своей пропаганды в Польше, осознавая, что это бесперспективно.

Посол отметил, что Польша делает все возможное, чтобы такая деятельность российской пропаганды не имела существенного влияния в Польше.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Польша является постоянным сторонником продления санкций против РФ, - Дещица