Россия использует историческую память для ухудшения отношений Украины и Польши, - Дещица

Об этом в интервью Укринформу заявил посол Украины в Польше Андрей Дещица, передает Цензор.НЕТ.
"Она фокусируется на том, чтобы поссорить Украину с Польшей, используя различные подходы к исторической памяти и раздувая вокруг этого так называемое украинско-польское противостояние. Для этого используются различные радикальные организации, на которые они имеют влияние, или финансируют их", — сказал Дещица.
Одновременно он отметил, что Россия не использует "крымские" вопросы в интересах своей пропаганды в Польше, осознавая, что это бесперспективно.
Посол отметил, что Польша делает все возможное, чтобы такая деятельность российской пропаганды не имела существенного влияния в Польше.