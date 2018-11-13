Одна из крупнейших платежных систем в мире UnionPay выходит на рынок Украины, - НБУ

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Нацбанка Украины.

Отмечается, что выход системы на рынок будет происходить в два этапа: на первом UnionPay будет предоставлять услуги по обслуживанию своих карточек в Украине, а также выдаче наличных и оплате товаров. В дальнейшем предполагается, что украинские банки смогут выдавать новые карточки системы.

"Приход новой платежной системы даст новый толчок для повышения уровня качества финансовых услуг и развития рынка платежных систем в Украине. Выход ведущего мирового игрока в который раз подтвердит привлекательность и перспективность Украины для инвесторов", - говорится в сообщении Нацбанка.

Также отмечается, что международная платежная система UnionPay International стала четвертой в Украине международной карточной платежной системой, платежной организацией которой является нерезидент.

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China UnionPay была создана в 2002 году по инициативе Народного банка Китая. Ее акционерами являются более 200 финансовых учреждений; крупнейшему акционеру принадлежит до 6% акций. По данным британской организации RBR, UnionPay является крупнейшим эмитентом платежных карт по объему транзакций.